بالصور.. وقفة لمحاميي الإسكندرية لرفض مناقشة البرلمان التنازل عن "تيران وصنافير"

الإسكندرية – محمد البدري:

نظم العشرات من المحامين بالإسكندرية وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، أعلنوا خلالها رفضهم مناقشة مجلس النواب اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وتسليمها للملكة العربية السعودية.

رفع المشاركون لافتات كتب عليها "تيران وصنافير مصرية"، مؤكدين أن مناقشة ملف الجزيرتين في البرلمان يعد باطلاً بعد أن صدر حكما قضائيا نهائيا، وبات يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين.

وأعلن المحامون المشاركون في الوقفة تمسكهم بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى مصر، والذي جاء في منطوقه "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها."

من جانبه قال المحامي أحمد صبري أبو علم، إن قيام مجلس النواب بمناقشة ملف الجزيرتين اليوم، يخالف نص المادة 151 من الدستور التي اشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

وأضاف "أبو علم" أنه سبق له وتقدم بإنذار في يناير الماضي إلى مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.