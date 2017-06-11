"الإسكان": توقيع اتفاقية بين "تطوير العشوائات" و"الإسماعيلية" لتطوير 700 وحدة سكنية

كتبت- ندى الخولي:

وقع اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، وخالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اتفاقية تعاون لتطوير منطقة علي عيد، يستفيد منه سكان 700 وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية حوالي 68.5 مليون جنيه.

وقال صديق، إنه سيتم توفير الدفعة الأولى، وقيمتها 20 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 14 شهرًا، موضحًا أن الأعمال التي سيتم تنفيذها، ويستفيد بها سكان المنطقة ردم جورة وتسوية الأرض، وتنفيذ شبكة كاملة للصرف الصحي، وشبكات طرق، وكهرباء، ومياه، وإنشاء العمارات سكنية لتوفير 104 وحدات سكنية، وحوالي 16 وحدة تجارية.

وأضاف صديق، أنه يأتي تطوير منطقة علي عيد، ضمن تطوير 4 مناطق غير آمنة مدرجة بالخريطة القومية، وتم تكليف استشاري بها، وهي "على عيد، ونفيشة شرق، ونفيشة سكة حديد، والشهداء".

وأشار صديق، إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بطرح مشروع منطقة الكاكولا، والذي تم توفير الدفعة الأولى من التمويل الخاص به، بمبلغ حوالي 5 ملايين جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم اقتراح تشكيل لجنة عليا للعشوائيات برئاسة السكرتير العام المساعد ويُمَثَل فيها الصندوق، وذلك لمتابعه تطوير كافة عشوائيات المحافظة.