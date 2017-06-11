إيناسيو يوضح موقف حسني فتحي من الرحيل

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رفض البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رحيل حسني فتحي الظهير الأيمن للفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض الأخبار قد ذكرت أن اللاعب بات يواجه وبقوة شبح الرحيل عن الفريق بسبب الأداء المتوسط له في مباراة اتحاد العاصمة الماضية بدوري أبطال إفريقيا ووجود بعض الاعتراضات عليه من البداية، ورؤية بعض الأعضاء داخل المجلس بأنه لا يستطيع اللعب تحت ضغوطات جماهير الزمالك.

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ولكن المدرب البرتغالي تمسك بإستمرار اللاعب مؤكدا على أنه لاعب مميز وينفذ التعليمات ولا توجد نية لرحيله من الأساس وماتردد عار تماما من الصحة.