أيوب: مباراة الإنتاج كانت لإثبات جدارة بعض العناصر

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أشاد أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشاد بتجربة مباراة الإنتاج الحربي الودية التي خاضها الفريق أمس السبت وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح أيوب أن مثل هذه التجربة لم يكن يسعى الفريق خلالها لأي نتيجة بقدر الاستفادة الفنية من المباراة كونها ودية.

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن الاستفادة الفنية تحققت من خلال إشراك جميع العناصر الموجودة بالقائمة ومنحهم حساسية المباريات قبل أية مشاركات رسمية.

وأشاد أيوب بروح اللاعبين في مباراة الإنتاج، وسعي الكثير من العناصر لإثبات ذاتها على مدار الـ90 دقيقة التي شهدتها المباراة، مشددا على أن الجهاز الفني سعى لتجهيز هذه العناصر لمنحهم ثقة المشاركة في مباريات الدوري المقبلة بشكل أساسي بعد حسم المسابقة بشكل رسمي، ولاستعادة حساسية المباريات من جديد قبل دوري أبطال العرب.

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وتمني أيوب أن يكون التوفيق حليفا لعناصر الفريق من الدوليين في لقاء مصر وتونس اليوم متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما أكد أيوب إنه سيجهز تقريرًا شاملًا عن تدريبات الفريق ومباراة الإنتاج الحربي الودية لتقديمة لحسام البدري، المدير الفني، بعد عودته من كندا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن أيوب يقود تدريبات الأهلي خلال الفترة الماضية؛ بسبب تواجد حسام البدري في كندا لزيارة أسرته.