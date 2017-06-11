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ضبط 4.5 طن لحوم منتهية لصلاحية داخل مزرعة مهجورة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط 4.5 طن لحوم منتهية لصلاحية داخل مزرعة مهجورة في الدقهلية

03:12 م الأحد 11 يونيو 2017

ضبط 4.5 طن لحوم منتهية لصلاحية داخل مزرعة مهجورة في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي

ضبطت مباحث بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، 4.403 طن من اللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية داخل مزرعة دواجن مهجورة بعد جمعها من قبل ربة منزل وطرحها في الأسواق بأسماء علامات تجارية وهمية.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد باهي حامد زقزوق، مدير مباحث التموين، يبورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن قيام "منى.ر.م"، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، بإدارة مزرعة دواجن مهجورة بزمام القرية وتقوم باستخدامها في تجهيز وتخزين اللحوم والدواجن المجمدة "منتهية الصلاحية" واستخدامها علامات تجارية وهمية منسوب صدورها لبعض المحافظات.

جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها، 4.403 طن لحوم ودواجن مجمدة "منتهية الصلاحية" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ماكينة تغليف.

بالكشف جنائيًا عن المتهمة، تبين سابقة اتهامها في قضيتي غش تجارى، ومطلوب ضبطها وإحضارها في القضية رقم 16/2017 إدارى عسكري مركز المنصورة "غش تجاري".

بمواجهة المتهمة، اعترفت بقيامها بجلب اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وتعبئتها بأسماء وهمية وطرحها بالأسواق.

جرى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وحُرر المحضر رقم 10676/2017 جنح مركز شرطة المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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