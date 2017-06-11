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ترامب يصف المدير السابق لمكتب التحقيقيات الفيدرالي بـ"الجبان"

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مصراوي Masrawy

يصف المدير السابق لمكتب التحقيقيات الفيدرالي بـ"الجبان"

03:07 م الأحد 11 يونيو 2017

كتبت- رنا أسامة:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدير السابق لمكتب التحقيقيات الفيدرالي جيمس كومي، بـ"الجبان".

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا "أعتقد أن تسريبات جيمس كومي ستكون أكثر انتشارًا بكثير مما يُمكن لأحد أن يتوقّعه. غير قانوني تمامًا؟جبان جدًا!"

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وقدّم كومي إفادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، حول الأحداث التي أفضت إلى إقالته الشهر الماضي.

وسجّل كومي عددا قياسيًا من الإدعاءات خلال إفادته، من بينها أن "الروس تدخلوا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وأن ترامب طلب منه وقف التحقيق في علاقة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بالكرملين"، وقال إنه يأمل أن تكون هناك تسجيلات لتلك المحادثة، مطالبًا الرئيس الأمريكي بالإفراج عنها.

ولم يُصرّح البيت الأبيض إذا ما كانت هناك تسجيلات.

فيما رفض ترامب هذه القصة باعتبار أنها "أخبار مزيفة"، وأنكر تواطؤ أي من مساعديه مع روسيا، وأكد على أن القصة الحقيقية هى "التسريبات".

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