التعليم تحل إشكالية سؤال "العيون" بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه في ضوء تحليل العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة، الخميس الماضي، تقرر إجراء تعديل على نموذج الإجابة في الجزئية الخاصة بالسؤال الذي اختلف عليه الطلاب.

واختلف طلاب الثانوية العامة، على سؤال: "سقط كتاب على الارض، وشاهدته 20 عين، فكم عدد الأشخاص الذين شاهدوا الكتاب؟"، وأشار حجازي إلى أنه سيتم اعتبار الإجابتين: "10 أشخاص، و 20 شخص"، صحيحة.

وأضاف حجازي، أن باقي أسئلة الامتحات حاءت صحيحة من الناحية العلمية ومن ناحية الصياغة ونواتج التعليم.

ولفت رئيس الامتحانات إلى الكراسة الامتحانية الخاصة بامتحان اللغة الانجليزية، التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء الامتحان، واستغلتها بعض صفحات الغش الالكتروني للإشارة إلى انه تم تسريب الامتحان، موضحًا أن هذه الكراسة خرجت من مدرسة دكرنس الغعدادية بنات، وهي من المرتجعات "زائدة عن عدد طلاب اللجنة".

وأوضح حجازي، أن الإجراء المتبع من الكراسات الزائدة عن أعداد الطلاب، إنها تختم بخاتم الجنة، ثم ترسل إلى مركز توزيع الأسئلة و منه إل المطبعة السرية، مشيرًا إلى أن مسؤولية نشر هذه الكراسة الامتحانية تنحصر بين رئيس اللجنة ومدير مركز توزيع الأسئلة، وقد تم استبعاد رئيس اللجنة، واعتذر رئيس مركز توزيع الأسئلة عن عمله.