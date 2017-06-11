عبد العال خلال مناقشة "تيران وصنافير": كلنا مصريون ندافع عن الوطن
عبد العال خلال مناقشة "تيران وصنافير": كلنا مصريون ندافع عن الوطن
02:49 م الأحد 11 يونيو 2017
علي عبد العال
كتب- أحمد علي:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه حرص على المشاركة باجتماع اللجنة التشريعية، ليكون مستمع قبل كل شيء، لما يطرح في القاعة من جانب الخبراء وأعضاء المجلس، لاسيما أن موضوع اتفاقية "تيران وصنافير" حظى باهتمام غير مسبوق من الإعلام.
وأضاف عبدالعال: "كل الأراء لها احترام مؤيدة ومعارضة".
وتابع رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالاجتماع: "جميعنا على درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا أحد يحتكر هذه الوطنية سواء معارض أو مؤيد، كلنا مصريون ونحب الوطن وندافع عن أراضيه، لا يجب لأحد أن يخون الآخر، أي كان الغرض، ولا يجب لأحد أن بنتقد، وعلى الجميع أن يحترم الرأي سواء معارض أو متفق".
وذكر عبدالعال، أن كل نائب حر في إبداء ما يراه من آراء، قائلًا: "لكل له الحق في تكوين الرأي، الجميع هنا لنصل إلى إلحقيقة، وعلى الجميع أن يكون مقتنع بِمَا تم اتخاذه من قرار سواء موافقة أو رفض، وعلينا احترام القواعد التي قالها أبو شقة".
وتابع: "هذه الجلسة تاريخية، يتابعها الجميع داخل الوطن أو خارج أراضيه، علينا أن نخرج بصورة حضارية تتلائم وتاريخ المجلس، وعلى الجميع أن يلتزم بالقواعد واحترام اللائحة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عبدالله السناوي: لا يجوز للبرلمان مناقشة "تيران وصنافير" لأنهما مصريتان
-
فتحي سرور لمصراوي: البرلمان صاحب السلطة العليا.. و"الدستورية" لها
-
خبراء: 3 سيناريوهات تنتظر "تيران وصنافير" في البرلمان
-
محمد أبوالغار: البرلمان يخالف الدستور فى مناقشة "تيران وصنافير"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالتفاصيل.. خطوات إقرار البرلمان لـ"تيران وصنافير".. ومصادر: حسم الاتفاقيةأخبار
-
الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار
-
وحيد حامد ردا على طلب بكري بوقف "الجماعة 2": الناس بتنكشف على حقيقتهافنون
-
"رامز تحت الأرض" يُثير غضب البورسعيدية.. والأهالي يدعون لتقديم بلاغاتفنون
-
أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)أخبار
-
هنا الزاهد: "علاقتي بـ هشام جمال صداقة وليس حب" - فيديوفنون