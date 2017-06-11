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عبد العال خلال مناقشة "تيران وصنافير": كلنا مصريون ندافع عن الوطن

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مصراوي Masrawy

عبد العال خلال مناقشة "تيران وصنافير": كلنا مصريون ندافع عن الوطن

02:49 م الأحد 11 يونيو 2017

علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه حرص على المشاركة باجتماع اللجنة التشريعية، ليكون مستمع قبل كل شيء، لما يطرح في القاعة من جانب الخبراء وأعضاء المجلس، لاسيما أن موضوع اتفاقية "تيران وصنافير" حظى باهتمام غير مسبوق من الإعلام.

وأضاف عبدالعال: "كل الأراء لها احترام مؤيدة ومعارضة".

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالاجتماع: "جميعنا على درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا أحد يحتكر هذه الوطنية سواء معارض أو مؤيد، كلنا مصريون ونحب الوطن وندافع عن أراضيه، لا يجب لأحد أن يخون الآخر، أي كان الغرض، ولا يجب لأحد أن بنتقد، وعلى الجميع أن يحترم الرأي سواء معارض أو متفق".

وذكر عبدالعال، أن كل نائب حر في إبداء ما يراه من آراء، قائلًا: "لكل له الحق في تكوين الرأي، الجميع هنا لنصل إلى إلحقيقة، وعلى الجميع أن يكون مقتنع بِمَا تم اتخاذه من قرار سواء موافقة أو رفض، وعلينا احترام القواعد التي قالها أبو شقة".

وتابع: "هذه الجلسة تاريخية، يتابعها الجميع داخل الوطن أو خارج أراضيه، علينا أن نخرج بصورة حضارية تتلائم وتاريخ المجلس، وعلى الجميع أن يلتزم بالقواعد واحترام اللائحة".

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