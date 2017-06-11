عبدالله السناوي: لا يجوز للبرلمان مناقشة "تيران وصنافير" لأنهما مصريتان بحكم قضائي

كتبت - نورا ممدوح :

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أحد أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إنه لا يجوز أن يناقش البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" لأن هناك حكما قضائيا باتا بمصرية الجزيرتين.

وبدأت منذ قليل، فعاليات اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

واستنكر السناوي ما وصفه بـ"استعجال" البرلمان في نظر القضية ومناقشتها قبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في دعوى المنازعة التي رفعتها الحكومة المصرية .

وقال "بالبحث في التاريخ نجد أن مصر من الممكن أن يُجتزء من أرضها ولكن الدولة لا تروج لذلك ولا تسلم وتدافع عن الاتفاقية بشكل مستميت"، مؤكدا أن هناك خللا كبيرا ينذر بعواقب كبيرة على مستقبل مصر.

وتابع "الجو العام يؤكد أنه في حالة تنفيذ الاتفاقية فإننا نسلم الجزيرتين إلى اسرائيل وليس السعودية، ولابد من أن تكون هناك اتفاقية او بروتوكول آخر في حالة تمرريها بموجب اتفاقية السلام للحفاظ على أوضاع الإقليم".

وأكد أن ذلك التسليم يعتبر خطرا كبيرا على استراتيجية البحر الأحمر لأن مضيق تيران جزء أساسي في الاستراتيجية العسكرية المصرية.