مستشار في الديوان الملكي السعودي يتوعد قطر بتسريبات جديدة

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلن مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، عن تسريبات جديدة تلوح في الأفق تكشف فضائح قطر، وأسرار سياستها الخارجية، وعلاقة أميرها الشيخ تميم بالزعيم الليبي مُعمر القذافي، متعهّدًا بأن يُسدل عنها الستار قريبًا.

وكتب في تغريدة، على حسابه على تويتر، يقول "صحيح في التسجيل المنشور حمد الذي قاله، ولكن ماذا عن التسجيلات التي لم تُنشر بعد؟ وما هي علاقة تميم بالقذافي؟ الجواب قريبًا إن شاء الله".

وقبل 6 أيام، سُرّب تسجيل صوتي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، أظهر ما يمكن وصفه بنوايا قطر غير المعلنة، وسياستها الخارجية تجاه المملكة العربية السعودية ودول أخرى، وكذلك تمويلها لجماعات المُعارضة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية ما أوردته التسريبات التي حملت تأكيد من أمير قطر السابق على دعم بلاده لكل الحركات المعارضة في المنطقة.

وبحسب التسجيل المُسرّب، قال الأمير حمد: "جميع المعارضة لنا علاقة معها، إحنا أكثر دولة سببت إزعاجا للسعودية، الأمريكان لو نجحوا في العراق، الخطوة الثانية على السعودية".

كما أكّد دعم حركات التمرد، قائلا: "نشجع الحركات الداخلية، لأنه نحن من مصلحتنا دعم هذه الحركات، القضية قضية وقت".

وكانت تصريحات نسبتها وكالة الأنباء الرسمية (قنا) لأمير قطر الشيخ تميم، طعن فيها في نوايا الأشقاء الخليج، وتحدّث عن حماية القاعدة الأمريكية في بلاده لقطر من أطماع دول الجوار، كما أبرز دور إيران كقوة إقليمية. فيما خرجت الوكالة تنفي التصريحات لاحقًا وأكّدت الدوحة تعرّض وكالة الأنباء للاختراق من قِبل جهة غير معلومة.

بعدها قطعت مصر والسعودية والإمارات ودول أخرى العلاقات مع قطر، وأغلقت المجال الجوي والبحري والبري مع الدوحة الأمر الذي وضعها تحت حصار خانق. وتتهم هذه الدول قطر بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية الأمر الذي تنفيه الدوحة.