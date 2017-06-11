أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

02:35 م الأحد 11 يونيو 2017

لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف

موسكو - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال محادثة هاتفية يوم السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وذكرت الوزارة أن لافروف وتيلرسون "بحثا تداعيات قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر" وأكد الاثنان "الحاجة إلى حل الخلافات عبر المفاوضات كما أعربا عن استعدادهما للمساهمة في هذه الجهود".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين "اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الدولية الأخرى، ومن بينها الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأزمة الأوكرانية".

كما تبادل لافروف وتيلرسون، بحسب البيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الأمريكية، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات الثنائية القادمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محمد بن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

    محمد بن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

    أخبار
  • لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

    لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

    أخبار
  • العرب اليوم: محاولة روسية للوساطة بين قطر وجيرانها واضطرابات في ديالي

    العرب اليوم: محاولة روسية للوساطة بين قطر وجيرانها واضطرابات في ديالي

    أخبار
  • روسيا وأمريكا يشددان على ضرورة حل الأزمة القطرية من خلال الحوار

    روسيا وأمريكا يشددان على ضرورة حل الأزمة القطرية من خلال الحوار

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرسأخبار

  • بالتفاصيل.. خطوات إقرار البرلمان لـ

    بالتفاصيل.. خطوات إقرار البرلمان لـ"تيران وصنافير".. ومصادر: حسم الاتفاقيةأخبار

  • قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

    قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيهاأخبار

  • هنا الزاهد:

    هنا الزاهد: "علاقتي بـ هشام جمال صداقة وليس حب" - فيديوفنون

  • الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصر

    الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة

  • أديب بعد دخول

    أديب بعد دخول "جيولوجيا الباز" في إثبات ملكية الجزيرتين: "أين حق المواطنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية