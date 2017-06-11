لافروف وتيلرسون يبحثان أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال محادثة هاتفية يوم السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وذكرت الوزارة أن لافروف وتيلرسون "بحثا تداعيات قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر" وأكد الاثنان "الحاجة إلى حل الخلافات عبر المفاوضات كما أعربا عن استعدادهما للمساهمة في هذه الجهود".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين "اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الدولية الأخرى، ومن بينها الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأزمة الأوكرانية".

كما تبادل لافروف وتيلرسون، بحسب البيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الأمريكية، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات الثنائية القادمة.