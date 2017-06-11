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إنجلترا بطلًا لمونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها

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إنجلترا بطلًا لمونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها إنجلترا بطلًا لمونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها

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استطاع منتخب إنجلترا تحقيق لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب فنزويلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب سواون، في البطولة التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وتمكن الإنجليزي من فرض سيطرته مبكرًا، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين، وشهدت المبارة فرصًا عديدة للمنتخب الفنزويلي ولكنها لم تترجم لأهداف، كما حصل الفريق اللاتيني على ركلة جزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى الثلاث أسود ببراعة.

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وفي مباراة أخرى حصد المنتخب الإيطالي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب أوروجواي بركلات الترجيح 4-1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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