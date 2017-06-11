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خالد داود: مجلس النواب ينتهك أحكام القضاء ومواد الدستور

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خالد داود: مجلس النواب ينتهك أحكام القضاء ومواد الدستور خالد داود: مجلس النواب ينتهك أحكام القضاء ومواد الدستور

التحرير

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قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن مؤتمر اليوم الذي تعقده الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يؤكد أننا نعيش فى أسوأ يوم فى تاريخنا الحديث بسبب تجاهل البرلمان لأحكام القضاء.

وأضاف داوود، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر حزب الدستور، بحضور عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أن الفريق المدافع عن مصرية تيران وصنافير حصل على حكمين من أقوى أحكام القضاء وللأسف الشديد لم يلتفت إليهما البرلمان.

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وتابع: «الآن يتم انتهاك أحكام القضاء ومواد الدستور من قبل مجلس النواب بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ».

ويحضر الموتمر حمدين صباحى وهشام جنينة وخالد على ومحمد سامى وفريد زهران ومعصوم مرزوق وخالد البلشى ومحمد أنور السادات ومدحت الزاهد وعدد كبير من القوى الوطنية.

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التحرير

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