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الخارجية: التوقيع علي «تيران وصنافير » استند لقرار «مبارك»

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الخارجية: التوقيع علي «تيران وصنافير » استند لقرار «مبارك» الخارجية: التوقيع علي «تيران وصنافير » استند لقرار «مبارك»

التحرير

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، بعد 11 اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي استنادا إلى القرار 27 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأشار في كلمته خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إلى أن خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير خارجية مصر الأسبق، أقر فيه بسعودية تيران وصنافير.

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وقال الوزير: قمت بتوجيه خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقية، وأعلنت موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية.

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التحرير

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