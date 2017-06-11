الخارجية: التوقيع علي «تيران وصنافير » استند لقرار «مبارك»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد 11 اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي استنادا إلى القرار 27 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأشار في كلمته خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إلى أن خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير خارجية مصر الأسبق، أقر فيه بسعودية تيران وصنافير.

شاهد أيضا

وقال الوزير: قمت بتوجيه خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقية، وأعلنت موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية.