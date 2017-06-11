المالية تطرح 12.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.26%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الأحد-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوماً، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.26%، وتم تغطيته بنحو 2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 273 يوماً، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.31%، وتم تغطيته بنحو 2 مرة.

وكان قد ارتفع العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 20.5% خلال الاسبوع الماضى.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة اجمالية 105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالى.

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وذكرت الوزارة فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم25.250 و25.250 و24.250 و24.250 مليار جنيه على التوالي.

كما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.