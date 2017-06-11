أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المالية تطرح 12.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.26%

Google+ Print
المالية تطرح 12.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.26% المالية تطرح 12.75 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.26%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية اليوم -الأحد-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوماً، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.26%، وتم تغطيته بنحو 2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 273 يوماً، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.31%، وتم تغطيته بنحو 2 مرة.

وكان قد ارتفع العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 20.5% خلال الاسبوع الماضى.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة اجمالية 105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالى.

شاهد أيضا

وذكرت الوزارة فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم25.250 و25.250 و24.250 و24.250 مليار جنيه على التوالي.

كما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني