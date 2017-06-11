فيديو وصور| بكاء وحالات إغماء بسبب صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ

التحرير

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الطلبة عن واضعي الامتحان: «عايزين يعقدونا ولو قاصدين يسقطونا مش هيعملوا كدا»

«حسبنا الله ونعم الوكيل في وزارة التربية والتعليم».. بتلك الكلمات الغاضبة التي امتزجت بالدموع، وتلتها حالات الإغماء، عبر الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحانى مادتي الفيزياء والتاريخ، اللذين أدوهما، اليوم الأحد.

حيث أصيب الطلبة بحالة هيستيرية من الصراخ والبكاء، انتهت بوقوع حالات إغماء في صفوف الطالبات فور خروجهن من لجان الامتحانات، بسبب صعوبة الأسئلة.

في هذا التقرير تستعرض «التحرير» آراء عدد من الطلبة في الامتحانات، حيث قالت أمل أشرف، الطالبة بالشعبة العلمية: «حسبي الله ونعم الوكيل في الوزارة، إحنا مش عارفين هي عايزة مننا إيه»، وأشارت إلى صعوبة الأسئلة، إذ أن المسائل لم تأتِ مباشرة يسهل حلها، ولكنها جاءت بطرق ملتوية وفيها التفاف على الطالب، كما أن أسئلة الاختيارات كان بها أكثر من جزئية صعبة، لم نرها قبل ذلك على مدار العام الدراسى، واختتمت قائلة: «هو تقريبًا اللى حاطط الامتحان حاطه في مستوى دكاترة المادة مش في مستوى الطلبة، لو قاصدين يسقطونا مش هيعملوا كدا، مش كفاية الإنجليزي اللي ضيعنا».

وأضافت أنغام عثمان أن أسئلة مادة الفيزياء على الرغم من أنها لم تخرج عن المنهج، إلا أن هناك جزئيات صعبة لم يعتادوا عليها طوال فترة الدراسة، وهو ما جعل الامتحان صعبًا للغاية على جميع الطلبة على اختلاف مستوياتهم، سواء المتفوق أو المتوسط أو الضعيف.

وقال محمد عبد الغني، الطالب بالشعبة الأدبية: «كدا ضربونا انجليزي وتاريخ»، مؤكدًا على صعوبة الأسئلة التي اشتملت على نقاط عدة صعبة وأخرى لم يدرسونها، كما أن الامتحان كان طويلًا، ولم يكن الوقت كافيًا لحل الأسئلة ومراجعتها، على عكس تصريحات مسئولى التعليم وواضعى الامتحان بأنه تم مراعاة الوقت ليكون كافيًا.

وفى الأخير أكد محمد أشرف، أن امتحان التاريخ ضم العديد من الأسئلة التى جاءت من بين السطور، مما لا يتوقعه الطالب، وتساءل عما إذا كانت الوزارة تتعمد وضع الطلبة في مأزق الامتحانات كل عام، حيث أنه وبعد شكوتنا من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، فاجئونا بامتحان التاريخ الذي يضاف إلى رصيد الامتحانات التي تستنزف درجاتنا، وقال: «احنا كدا بالشكل دا مش طايلين كليات، حسبي الله ونعم الوكيل في الوزارة اللي عقدتنا من الامتحانات كلها وضيعت تعب الشهور اللي فاتت في لحظة».