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عمر مروان: هناك أحكام قضائية أبطلت أحكام الإدارية العليا

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عمر مروان: هناك أحكام قضائية أبطلت أحكام الإدارية العليا عمر مروان: هناك أحكام قضائية أبطلت أحكام الإدارية العليا

التحرير

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أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك أحكاما قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا قائلا: «نحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال ».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وحضور عدد من الخبراء والفنيين، وممثلى وزارة الدفاع، للبدء فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان ليقوم بدوره المنوط به لاتفاقية تم إبرامها بين والسعودية.

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وأكد مروان أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى من مختلف مؤسسات الدولة للرد على جميع تساؤلات الأعضاء والإشكاليات التى تمت إثارتها طوال الفترة الماضية، مطالبا رئيس المجلس بإتاحة الفرصة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكرى للحديث.

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التحرير

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