عمر مروان: هناك أحكام قضائية أبطلت أحكام الإدارية العليا

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أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك أحكاما قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا قائلا: «نحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال الحكومة».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وحضور عدد من الخبراء والفنيين، وممثلى وزارة الدفاع، للبدء فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان ليقوم بدوره المنوط به لاتفاقية تم إبرامها بين مصر والسعودية.

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وأكد مروان أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى من مختلف مؤسسات الدولة للرد على جميع تساؤلات الأعضاء والإشكاليات التى تمت إثارتها طوال الفترة الماضية، مطالبا رئيس المجلس بإتاحة الفرصة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكرى للحديث.