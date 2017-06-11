بالتفاصيل.. ننشر تقرير غرفة العمليات لامتحاني الفيزياء والتاريخ

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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام الوزارة، على أن الوزارة والدولة تولى أمن وسلامة الملاحظ أولوية قصوى، ولاتتراجع لحظة عن حماية الملاحظين، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق أقصى عقوبة على الطلاب المخالفين، حيث تم ضبط 3 مواطنين تعدوا على ملاحظ بكفر الشيخ.

وأضاف "حجازي" أنه بشأن تداول غلاف كراسة مادة اللغة الإنجليزية الأولى على مواقع التواصل الاجتماعى بلجنة دكرنس الإعدادية بنات الدقهلية دكرنس، فإنه قد ورد لغرفة العمليات على رقم الواتساب الخاص بالرد على الشكاوى الخاصة صورة ضوئية لكراسة امتحان اللغة الإنجليزية الأولى مختومة بخاتم اللجنة، ولما كانت التعليمات الخاصة برؤساء لجان السير تقضى بأن يتم ختم جميع الكراسات الغير مستخدمة والزائدة بعد انتهاء زمن الإجابة، تمهيدًا لعودتها إلى مركز التوزيع ثم إلى المطبعة المركزية - لذا فإن مسئولية تصوير كراسة الامتحان تنحصر ما بين رئيس اللجنة ورئيس مركز التوزيع، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لإعمال شئونها في ذلك كما تم إصدار قرارًا بتغيير رئيس اللجنة ورئيس مركز التوزيع.

وأوضح أن غرفة العمليات أفادت بأنه تم ضبط طالب، أثناء قيامه بأعمال شغب وتم التصدي لمحاولة تعديه على ملاحظي لجنة جزيرة المساعدة ث.م بنى سويف الواسطى لجنة الإدارة شغب من أحد الطلاب باللجنة، وقد قام العضو القانوني باللجنة بعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن الغرفة تلقت بلاغًا بقيام مجموعة من طلاب اللجنة بأعمال شغب لجنة المنيا الثانوية بنين بالمنيا وتعدى على الملاحظين، وتم التصدي لمحاولة تعديهم على ملاحظي اللجنة، وقد قام العضو القانونى باللجنة بعمل محضر إثبات حالة، وتم التنبيه بزيادة أعداد الملاحظين باللجان الفرعية ليكون بكل لجنة ثلاثة ملاحظين بدلًا من اثنين.

وكشف حجازى عن تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من التوصل إلى شخصية طالب بلجنة مجمع رخا الرسمية لغات كفر الشيخ بيلا، أثناء الغش بالموبايل لمحاولة تصوير الامتحان "تاريخ"، وكذا تم التأكد من عدم تمكنه من تصوير ورقة الأسئلة أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من التوصل إلى شخصية طالبة بلجنة بنها (ث بنات) القليوبية وبحوزتها موبايل لمحاولة استخدامه في الغش بمادة الفيزياء، وكذا ضبط طالبة ومعها موبايل مغلق، بالإضافة إلى أنه تم التأكد من عدم تمكنهم من تصوير ورقة الأسئلة أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار حجازى إلى أنه تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى من التوصل إلى شخصية طالبة بلجنة طوخ ث بنات القليوبية، وبحوزتها موبايل لمحاولة استخدامه في الغش بمادة الفيزياء، وكذا تم التأكد من عدم تمكنها من تصوير ورقة الأسئلة أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة .

ونوه رئيس قطاع التعليم إلى أنه تم ضبط طالب وبحوزته موبايل محاولًا استخدامه فى الغش بمادة التاريخ، وكذا تم التأكد من عدم تمكنه من تصوير ورقة الأسئلة، أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة لجنة الإدارة، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأضاف أن تم ضبط طالبة أثناء قيامها بالغش من جهاز الموبايل فى مادة الفيزياء، في لجنة أمين النشرتى الثانوية بنات بإدارة منشأة ناصر التعليمية بمحافظة القاهرة، وقد قام العضو القانونى باللجنة بعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع "حجازى" بالقول: إنه "تم ضبط طالبة وبحوزتها سماعة بلوتوث محاولة استخدامها في الغش بمادة التاريخ وكذا تم التأكد من عدم تمكنها من تصوير ورقة الأسئلة أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لجنة النيل الثانوية بنات بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكد في تقرير غرفة العمليات أنه فى لجنة كفر الشيخ الإعدادية بنات القديمة بمحافظة كفر الشيخ، تبين أن هناك غش باستخدام سماعة بلوتوث ماستر كارد فيزياء، حيث تم ضبط إحدى الطالبات بحوزتها سماعة بلوتوث وماستر كارد وتحاول استخدامها فى الغش، وكذا تم التأكد من عدم تمكنها من تصوير ورقة الأسئلة أو إتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف "حجازي" أن في لجنة البداري الثانوية التجارية المشتركة بمحافظة أسيوط، تم ضبط حالات غش بالموبايل وتصوير الامتحان وإتاحته على مواقع التواصل فى مادة الفيزياء، وقد تمكن فريق مكافحة الغش الألكترونى من التوصل إلى شخصية الطالب وتبين بحوزته موبايل تم استخدامه فى الغش فى مادة الفيزياء، وكذا تم التأكد من تمكنها من تصوير جزء ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشار إلى لجنة السلام الثانوية بنات بالإسماعيلية، حيث تم ظبط حالات غش بالموبايل وتصوير امتحان الفيزياء وإتاحته على مواقع التواصل، وتمكن فريق مكافحة الغش الألكتروني من التوصل إلى شخصية الطالبة وبحوزتها موبايل تم استخدامه فى الغش، وكذا تم التأكد من تمكنها من تصوير جزء من ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم ضبط في لجنة الماي الثانوية المشتركة بالمنوفية حالة غش بالموبايل وتصوير الامتحان وإتاحته على مواقع التواصل في مادة التاريخ، تم ضبط أحد الطلاب وبحوزته موبايل تم استخدامه، وكذا التأكد من تمكنها من تصوير جزء من ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي لجنة صلاح الدين ع بنات بمحافظة القاهرة، تم ضبط حالة غش بالموبايل وتصوير الامتحان واتاحته على مواقع التواصل مادة التاريخ، حيث تم ضبط طالبة وبحوزتها موبايل تم استخدامه في الغش بمادة التاريخ، وكذا تم التأكد من تمكنها من تصوير جزء من ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إبلاغ العضو القانوني باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما لجنة العاشر من رمضان الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، تم ظبط غش بالموبايل وتصوير امتحان التاريخ وإتاحته على مواقع التواصل، حيث تم ضبط طالب وبحوزته موبايل تم استخدامه، وتم التأكد من تمكنه تصوير جزء من ورقة الأسئلة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إبلاغ العضو القانونى باللجنة للقيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.