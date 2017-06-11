«مشهد مسيء» و«إهانة المرأة».. 5 مسلسلات تحت تهديد «المقاطعة»

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أثار عدد من الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان الجاري، الجدل عل مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لانتقادات عدة وحملات من قبل مستخدمي "السوشيال ميديا" لمقاطعتها وطالب آخرون بحذفها من شاشات التليفزيون نهائيا، ويرصد موقع "التحرير- لايف" فى التقرير التالي أبرز المسلسلات الرمضانية التي شهدت مطالبات من الجمهور بمقاطعتها.

«في ال لا لا لاند»

طالبت ناشطات على موقع "فيسبوك" بمقاطعة مسلسل "في ال لا لا لاند"، واتهمن صناعه والقائمين عليه بالسخرية من المرأة وإهانتها بدعوى الكوميديا وإضحاك المشاهدين، وخاصة في المشاهد التي تسخر من الفنانة شيماء سيف بسبب وزنها الزائد، ورفضت أخريات إهانة المرأة السمينة في مقابل ظهور الممثلة هنا الزاهد بالعمل، صاحبة الوزن المثالي والفائزة بلقب "ملكة جمال مصر"، وأكدن أن هذا الأمر السائد بالمجتمع يلحق بالفتيات الأذى ويجعلهن تعانين من أزمات وعقد نفسية.

وكتبت إحدى الصفحات الشهيرة على موقع "فيسبوك": "قاطعوا مسلسل لا لا لاند الذكوري لإهانته وسخريته من المرأة، المسلسل الذي أطلق عليه فريق عمله "كوميدي"، قائم على استدراج الضحك من السخرية من وزن شيماء سيف وتعرضها للتهم والإهانات والنكات الجارحة من باقي فريق العمل بسبب ذلك. في كل حلقات المسلسل تتعرض شيماء سيف للإهانة، وأحيانا أكثر من مرة في الحلقة الواحدة. المسلسل ليس فقط مهينا لشيماء سيف بل لكل امرأة.. جسد المرأة بأي شكل من الأشكال ليس مصدرا للنكات والتهكم والسخرية".

وتابعت الصفحة: "لم يراع صناع المسلسل أن المشاهدين من الأطفال الصغار سوف يستخدمون نفس الألفاظ التي يسمعونها في المسلسل للسخرية من زميلاتهم في المدرسة، لينشأ جيل ذكوري جديد لا يحترم المرأة. ده غير أن البنات لما بتسمع كلام جارح في سن صغيرة، ده بيأثر بالسلب على نفسيتهم طول عمرهم".

وتعالت الأصوات النسائية المطالبة بمقاطعة شيماء سيف نفسها التي توافق على ذلك، وأخريات هاجمن فكرة المسلسل الذي يسخر من أحداث سقوط طائرة تتزامن مع حدث "الطائرة المصرية المنكوبة" في باريس.

"في ال لا لا لاند" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وسمير غانم، ومحمد سلام، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وهنا الزاهد، وهو فكرة هشام جمال وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أرض جو

دشن بعض النشطاء صفحة على موقع "فيسبوك" تنادي بمقاطعة مسلسل "أرض جو" بسبب تهميش دور الفنان محمد كريم، ونشروا صورًا ومشاهدًا من العمل تبرز دور كريم ومدى إتقانه له، وعلّقوا عليها: "هذا النجم الساطع قد تبرّع بوقته وفنه ليعلمنا في مصر سر مهنة التمثيل وكان جزاؤه عدم تسليط الضوء عليه".

وجاء تعليق آخر في الصفحة: "مهدور حقك لأنك مجرد فنان!"، بينما أكد آخرون دراسته لدوره بالعمل قائلين: "هل تعلم أن محمد كريم التحق بكورس طيران ليجسد هذا الدور العبقري.. اجتهاد في وسط لا يحترم معنى التضحية من أجل الفن".

شارك كريم فى بطولة المسلسل الفنانة غادة عبد الرازق، وعباس أبو الحسن، وعبد الرحمن أبو زهرة، وفريال يوسف، وأحمد عبد الوارث، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وأخرجه محمد جمعة.

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لا تطفئ الشمس

تعرّض مسلسل "لا تطفئ الشمس" إلى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن البعض حملات مقاطعة له ولصناعه، خاصة بعد عرض مشهد رومانسي للفنان أحمد مالك والممثلة مي الغيطي ظهر وراءهما نص كتابي مسيء على أحد الجدران أثناء تصوير أحد المشاهد بالشوارع، وقدمت الشركة المنتجة اعتذارا رسميا لجميع المشاهدين وقامت بحذف المشهد تماما على اعتباره يحمل مخلفات جماعة الإخوان.

المسلسل بطولة الفنانة ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، جميلة عوض، وهو عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والمعالجة الدرامية للسيناريست تامر حبيب، وأخرجه محمد شاكر خضير.

غرابيب سود

منذ بداية عرض البرومو الدعائي لمسلسل "غرابيب سود"، الذي جمع كثير من الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي لمناقشة قضية الإرهاب الداعشي المحيط بالعالم، وهو مثير للجدل على "السوشيال ميديا" كونه يناقش فكرة تنظيم الدولة "داعش" ويعرض جرائمهم في سوريا والعراق، وبعد عرضه على شاشة "إم بي سي" لاحقته حملات المقاطعة بين مستخدمي مواقع التواصل، ودشن العديد من رواد موقع فيسبوك هاشتاج وصفحة "حملة مقاطعة الشركات الراعية لمسلسل غرابيب سود"، ونعتوه بأنه يسيء إلى الإسلام والمسلمين.

"غرابيب سود" بطولة الفنان محمد الأحمد، وسيد رجب، ودينا، وشادي الصفدي، وأسيل عمران، وهو تأليف لين فارس، وإخراج حسام قاسم الرنتيسي.

الجماعة2

شهد الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" حملات مقاطعة على موقع "فيسبوك"، ودشن بعض رواده هاشتاجا بعنوان: "ضد تزوير التاريخ"، فهو يحمل مشوار جماعة الإخوان المسلمين السياسي والديني، وعلّق أحدهم: "موجة مقاطعة مسلسل الجماعة تتسع بشكل كبير من المصريين الرافضين تزوير تاريخهم، أعلنوا عن رفضكم لتزوير التاريخ"، وانتقده الإعلامي خالد منتصر قائلا: "الجماعة ٢ تجريف ذاكرة وفوتوشوب تاريخي، مصر في مسلسل الجماعة تحولت إلى مقاطعة في دولة الإخوان وعبد الناصر تحول إلى مجرد ريموت كونترول في يد سيد قطب!".

"الجماعة 2" بطولة الفنانين: صابرين، محمد البياع، أحمد عزمي، ياسر المصري، ومحمود حجازي، والمسلسل من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.