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تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب لجلسة ١ أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب لجلسة ١ أغسطس

02:31 م الأحد 11 يونيو 2017

تأجيل دعوى شطب المحامين الوارد أسمائهم في قوائم الإرهاب لجلسة ١ أغسطس

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بشطب المحامين الوارد أسمائهم بالحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية لجلسة ١ أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى رقم ٢٤١٠١ لسنة ٧١ نقيب المحامين.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة أصدرت حكمًا بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 102 مكرر / 1 ، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل في تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

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