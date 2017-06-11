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بالصور.. بكاء طالبات في السويس من "الفيزياء والتاريخ": "الامتحان غير مفهوم"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بكاء طالبات في السويس من "الفيزياء والتاريخ": "الامتحان غير مفهوم"

02:37 م الأحد 11 يونيو 2017

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بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة

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بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت حالة من البكاء الهستيري على غالبية طالبات الثانوية العامة في السويس، عقب خروجهن من امتحاني الفيزياء والتاريخ، اليوم الأحد.

واشتكت الطالبات من صعوبة امتحان التاريخ، وأسئلة امتحان الفيزياء.

وقالت مريم حسن، طالبة بلجنة الثانوية القديمة بنات: "في أسئلة إجابتها ممتدة بين أكثر من فصل في التاريخ"، مضيفة: "الامتحان يحتاج أكثر من 3 ساعات للإجابة عليه".

وتابعت إنجي السيد، الطالبة بلجنة الشهيدة شادية سلامة: "ذاكرنا نماذج البوكليت في التاريخ ولم يأت شيء منها في الامتحان، وجاءت الأسئلة صعبة غير مفهومة".

بينما كانت تحاول ميادة علي، بمدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات السيطرة على دموعها ثم تحدثت قائلة: "كفاية الإنجليزي وكدا كمان التاريخ.. ولا مادة جت سهله للأدبي، والطلاب بيموتوا وبيغمى عليهم".

وأضافت أن زميلتها في اللجنة فقدت الوعي وجرى إسعافها، وتسبب ذلك في ارتباك لها وزميلاتها.

وقالت أماني سيد، طالبة بشعبة علمي علوم، إن امتحان الفيزياء جاء صعبًا وشمل كل فصول المنهج، مضيفة: "لآخر الوقت كنا نكتب ونجيب في أسئلة غير مفهومة".

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