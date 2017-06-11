عبد العزيز يصل تونس ويلتقي وزيرة الرياضة

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وصل صباح اليوم الأحد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، العاصمة التونسية، وكان في استقباله وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارني، والسفير المصري نبيل حبشي.

وكان وزير الرياضة قد تلقي دعوة من وزيرة الشباب والرياضة التونسية لتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بالبرنامج التنفيذي في المجال الرياضي والشبابي بين مصر وتونس وحضور مباراة كرة القدم بين المنتخبين الشقيقين، والتي سوف تقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد رادس في العاصمة التونسية في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

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ورحبت الوزيرة التونسية بوزير الرياضة المصري وقدمت له الشكر علي تلبية الدعوة لبحث تطوير التعاون القائم بين الوزارتين منذ فترة طويلة والذي يتم تنفيذه كل عام في عدة مجالات منها أسبوع الإخاء الرياضي والشبابي الذي يتم تنفيذه 4 مرات في البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال الإدارة الرياضية والبرامج الثقافية والفنية.

ومن جانبه وجه عبد العزيز الشكر لوزيرة الشباب والرياضة التونسية على توجيه الدعوة وحسن الاستقبال، وأكد على ضرورة تطوير التعاون القائم بين الوزارتين خلال الفترة القادمة لما له من فائدة لجميع قطاعات الشباب والرياضة في مصر وتونس.