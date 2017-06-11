كوبر يعلن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المستبعدين من مواجهة تونس في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس في الثانية عشرة منتصف، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

واستقر المدرب الأرجنتيني على استبعاد 5 لاعبين وهم: أحمد الشناوي حارس المرمى، وحسام عاشور وأحمد الشيخ ورامى ربيعة ومصطفى فتحى، من قائمة مباراة تونس.

شاهد أيضا

ويأمل كوبر في خطف فوز هام من عقر دار نسور قرطاج، ليتصدر به ترتيب المجموعة التي تضم تونس والنيجر وسوازيلاند، حيث تعادل الأخيران سلبيا أمس بدون أهداف.