أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوبر يعلن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة تونس

Google+ Print
كوبر يعلن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة تونس كوبر يعلن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة تونس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المستبعدين من مواجهة تونس في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس في الثانية عشرة منتصف، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

واستقر المدرب الأرجنتيني على استبعاد 5 لاعبين وهم: أحمد الشناوي حارس المرمى، وحسام عاشور وأحمد الشيخ ورامى ربيعة ومصطفى فتحى، من قائمة مباراة تونس.

شاهد أيضا

ويأمل كوبر في خطف فوز هام من عقر دار نسور قرطاج، ليتصدر به ترتيب المجموعة التي تضم تونس والنيجر وسوازيلاند، حيث تعادل الأخيران سلبيا أمس بدون أهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني