محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد عقيد "يحيى حسن"
محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد عقيد "يحيى حسن"
02:26 م الأحد 11 يونيو 2017
محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد عقيد يحيى حسن
بني سويف ــ أحمد كامل:
استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، أسرة الشهيد عقيد اركان حرب يحيى حسن محمد على، ابن قرية معصرة نعسان مركز اهناسيا، والذي استشهد بجبل الحلال في سيناء أواخر شهر مارس من العام الحالي.
واستمع المحافظ لمطالب أسرة الشهيد وإحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مضيفاً أن بابه مفتوح في أي وقت، ومؤكداً أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.
وقرر المحافظ صرف عشرة آلاف جنيه سلًمها لأرملة الشهيد، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لها والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأن يمن عليها بنعمة الصبر والاحتساب ومؤكدا على أن مثل هذه الأعمال الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب.
واستشهد العقيد يحيى حسن خلال إحدى العمليات الإرهابية بشمال سيناء، على إثر إنفجار عبوة ناسفة أسفل مدرعة كان يستقلها.
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