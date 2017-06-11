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التعليم العالي: منح يابانية لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: منح يابانية لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض

02:17 م الأحد 11 يونيو 2017

التعليم العالي: منح يابانية لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض

خالد عبدالغفار

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، دعم العلاقات المشتركة بين واليابان وخاصة في مجالي التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التقدم العلمي وزيادة المنح الدراسية للباحثين المصريين للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

وقال الوزير، في بيان، إن المكتب الثقافي المصري بطوكيو أعلن عن قيام جامعة "شوى" اليابانية بتقديم منح لخريجى كليات الطب والصيدلة والتمريض من خلال برنامج International Research and Training Fellowship Program.

يذكر أن آخر موعد للتقدم هو 30 يونيو الجاري، وأن مدة المنح عام، فضلا عن أن هذه المنح توفر العديد من المزايا، وهي: إعفاء تام من المصروفات الدراسية، والإقامة المجانية في سكن الجامعة، ويحصل الدارس شهريا على مبلغ 100 ألف ين ياباني، ويمكن التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني للجامعة وهو:

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