وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات

كتبت- نورا ممدوح:

تلقت وزارة الهجرة ‏‏100 اتصالاً، عبر الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوي المصريين بقطر، ومكتب الوزيرة مباشرة، ‏منذ قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات مع قطر وحتى الآن.‏

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أبرز التساؤلات جاءت من المصريين في قطر حول كيفية عودتهم أو ‏سفرهم لدولة قطر ‏بعد وقف خطوط الطيران بين الدولتين، كما أن البعض لا يستطيع استرداد ثمن التذكرة فضلاً عن شكوى البعض ممن حجزوا تذاكرهم ‏على ‏خطوط مصر للطيران من طلب الشركة السفر من قطر إلى الكويت على حسابهم الشخصي، ‏ومن ثم ‏تنقلهم الشركة من الكويت للقاهرة مما يشكل عبئا ماديا عليهم .‏‎ ‎

كما تساءل البعض عن إمكانية مواجهة المصريين العاملين في قطر مشكلة في حال عودتهم من ‏إجازتهم ‏بمصر، أو في حالة تجديد تراخيص العمل، كما تلقت الوزارة العديد من التساؤلات حول ‏التعاملات البنكية ‏مع البنوك القطرية، واستفساراتهم حول كيفية عمل الإجراءات القنصلية بعد إغلاق السفارة المصرية ‏في قطر وقطع العلاقات معها.‏

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد شكل لجنة لمتابعة ‏أوضاع ‏المصريين بقطر، وجاء تشكيل اللجنة بطلب من السفيرة نبيلة ‏مكرم، بهدف الاستعداد تحسباً لعودة ‏أي من المصريين بقطر وتقديم الدعم لهم ‏في حال العودة في ضوء دور الحكومة في توفير ‏الحماية الاجتماعية لجميع مواطنيها .‏

وتترأس اللجنة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، وتضم في عضويتها كل من وزارات؛ ‏الهجرة، والخارجية، ‏القوى العاملة، وتتولى وزارة القوى العاملة مهمة إعداد قاعدة بيانات ‏للمصريين بقطر ‏وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين في القطاع الخاص، وعمال، ومهنيين؛ ‏للمساعدة في تشكيل صورة ‏واقعية متكاملة عن الجالية المصرية في قطر، يأتي ذلك بهدف بحث ‏توفير فرص عمل لمن يرغب من ‏المصريين في العودة لمصر خلال هذه الفترة.‏

في السياق ذاته، أجرت وزيرة الهجرة اتصالات مكثفة بوزير الطيران المدنى شريف ‏فتحي، لبحث ‏حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين بقطر؛ لعرض ‏تساؤلات المواطنين ووعد ‏بطرح عدد من الحلول والبدائل المختلفة.‏