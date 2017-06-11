أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات

02:17 م الأحد 11 يونيو 2017

وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات

كتبت- نورا ممدوح:

تلقت وزارة الهجرة ‏‏100 اتصالاً، عبر الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوي المصريين بقطر، ومكتب الوزيرة مباشرة، ‏منذ قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات مع قطر وحتى الآن.‏

 

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أبرز التساؤلات جاءت من المصريين في قطر حول كيفية عودتهم أو ‏سفرهم لدولة قطر ‏بعد وقف خطوط الطيران بين الدولتين، كما أن البعض لا يستطيع استرداد ثمن التذكرة فضلاً عن شكوى البعض ممن حجزوا تذاكرهم ‏على ‏خطوط للطيران من طلب الشركة السفر من قطر إلى الكويت على حسابهم الشخصي، ‏ومن ثم ‏تنقلهم الشركة من الكويت للقاهرة مما يشكل عبئا ماديا عليهم .‏‎ ‎

كما تساءل البعض عن إمكانية مواجهة المصريين العاملين في قطر مشكلة في حال عودتهم من ‏إجازتهم ‏بمصر، أو في حالة تجديد تراخيص العمل، كما تلقت الوزارة العديد من التساؤلات حول ‏التعاملات البنكية ‏مع البنوك القطرية، واستفساراتهم حول كيفية عمل الإجراءات القنصلية بعد إغلاق السفارة المصرية ‏في قطر وقطع العلاقات معها.‏

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد شكل لجنة لمتابعة ‏أوضاع ‏المصريين بقطر، وجاء تشكيل اللجنة بطلب من السفيرة نبيلة ‏مكرم، بهدف الاستعداد تحسباً لعودة ‏أي من المصريين بقطر وتقديم الدعم لهم ‏في حال العودة في ضوء دور في توفير ‏الحماية الاجتماعية لجميع مواطنيها .‏

وتترأس اللجنة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، وتضم في عضويتها كل من وزارات؛ ‏الهجرة، والخارجية، ‏القوى العاملة، وتتولى وزارة القوى العاملة مهمة إعداد قاعدة بيانات ‏للمصريين بقطر ‏وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين في القطاع الخاص، وعمال، ومهنيين؛ ‏للمساعدة في تشكيل صورة ‏واقعية متكاملة عن الجالية المصرية في قطر، يأتي ذلك بهدف بحث ‏توفير فرص عمل لمن يرغب من ‏المصريين في العودة لمصر خلال هذه الفترة.‏

في السياق ذاته، أجرت وزيرة الهجرة اتصالات مكثفة بوزير الطيران المدنى شريف ‏فتحي، لبحث ‏حل أزمة ارتفاع تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين بقطر؛ لعرض ‏تساؤلات المواطنين ووعد ‏بطرح عدد من الحلول والبدائل المختلفة.‏

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبير سياسي: خطاب

    خبير سياسي: خطاب "" دليل على وحدة الموقف الأمريكي ضد قطر

    أخبار
  • بعد المقاطعة وقائمة الإرهاب.. هل يرحل قيادات الإخوان عن قطر؟

    بعد المقاطعة وقائمة الإرهاب.. هل يرحل قيادات الإخوان عن قطر؟

    أخبار
  • قائمة إرهاب بعد المقاطعة.. الخناق يضيق على تميم (تغطية خاصة)

    قائمة إرهاب بعد المقاطعة.. الخناق يضيق على تميم (تغطية خاصة)

    أخبار
  • خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا ضد قطر

    خالد عكاشة: الدول العربية لن تتنازل عن مواجهة الإرهاب.. وستتحرك دوليًا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "رامز تحت الأرض" يُثير غضب البورسعيدية.. والأهالي يدعون لتقديم بلاغاتفنون

  • بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

    بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاجأخبار

  • معركة

    معركة "ترسيم الحدود" تبدأ اليوم تحت القبة.. وأبو شقة: من لديه مستندأخبار

  • أديب بعد دخول

    أديب بعد دخول "جيولوجيا الباز" في إثبات ملكية الجزيرتين: "أين حق المواطنأخبار

  • إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

    إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011أخبار

  • أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)

    أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية