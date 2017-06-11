وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات
وزارة الهجرة تتلقى 100 شكوى من المصريين بقطر منذ قطع العلاقات
02:17 م الأحد 11 يونيو 2017
كتبت- نورا ممدوح:
تلقت وزارة الهجرة 100 اتصالاً، عبر الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوي المصريين بقطر، ومكتب الوزيرة مباشرة، منذ قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات مع قطر وحتى الآن.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن أبرز التساؤلات جاءت من المصريين في قطر حول كيفية عودتهم أو سفرهم لدولة قطر بعد وقف خطوط الطيران بين الدولتين، كما أن البعض لا يستطيع استرداد ثمن التذكرة فضلاً عن شكوى البعض ممن حجزوا تذاكرهم على خطوط مصر للطيران من طلب الشركة السفر من قطر إلى الكويت على حسابهم الشخصي، ومن ثم تنقلهم الشركة من الكويت للقاهرة مما يشكل عبئا ماديا عليهم .
كما تساءل البعض عن إمكانية مواجهة المصريين العاملين في قطر مشكلة في حال عودتهم من إجازتهم بمصر، أو في حالة تجديد تراخيص العمل، كما تلقت الوزارة العديد من التساؤلات حول التعاملات البنكية مع البنوك القطرية، واستفساراتهم حول كيفية عمل الإجراءات القنصلية بعد إغلاق السفارة المصرية في قطر وقطع العلاقات معها.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد شكل لجنة لمتابعة أوضاع المصريين بقطر، وجاء تشكيل اللجنة بطلب من السفيرة نبيلة مكرم، بهدف الاستعداد تحسباً لعودة أي من المصريين بقطر وتقديم الدعم لهم في حال العودة في ضوء دور الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية لجميع مواطنيها .
وتترأس اللجنة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، وتضم في عضويتها كل من وزارات؛ الهجرة، والخارجية، القوى العاملة، وتتولى وزارة القوى العاملة مهمة إعداد قاعدة بيانات للمصريين بقطر وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين في القطاع الخاص، وعمال، ومهنيين؛ للمساعدة في تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية في قطر، يأتي ذلك بهدف بحث توفير فرص عمل لمن يرغب من المصريين في العودة لمصر خلال هذه الفترة.
في السياق ذاته، أجرت وزيرة الهجرة اتصالات مكثفة بوزير الطيران المدنى شريف فتحي، لبحث حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين بقطر؛ لعرض تساؤلات المواطنين ووعد بطرح عدد من الحلول والبدائل المختلفة.
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