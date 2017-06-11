التعليم تعتمد نتيجة تصحيح العينة العشوائية للغة الفرنسية بالثانوية العامة بنسبة 96.6%

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 /2017.

وقال حجازي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، عقب امتحاني الفيزياء والتاريخ ، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية" التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الثلاثاء الموافق 6 /6 /2017 على النحو التالي:

عدد أوراق العينة (20581) كراسة امتحان، وعدد الناجحين (19890) طالبا وطالبة ، والنسبة المئوية للنجاح (96.6%)، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015 /2016 (98.46%).

يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية فى هذه المادة بلغ 2080 طالبا وطالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (6480) طالبا وطالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) وذلك بنسبة تبلغ (32.58%) من إجمالي العينة.

- حصول (4293) طالبا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21.58%) من إجمالي العينة.

- حصول (2941) طالبا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14.79%) من إجمالي العينة.