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بعد توقف ٤ سنوات.. "مصرللطيران" تستأنف رحلاتها إلى اليابان أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

بعد توقف ٤ سنوات.. "مصرللطيران" تستأنف رحلاتها إلى اليابان أكتوبر المقبل

02:08 م الأحد 11 يونيو 2017

مصرللطيران

كتب- طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه تقرر تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا باليابان، وربطه بالمدن السياحية الداخلية، بداية من الجدول الشتوي الجديد اعتبارا من 29 أكتوبر القادم، بواقع رحلة أسبوعيا كل يوم السبت، قابلة للزيادة فى حال تزايد الطلب والإقبال على المقصد السياحي المصري.

وأشار "مسلم" إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين للطيران والجانب اليابانى بشان استخراج التصاريح اللازمة لتشغيل هذه الرحلات، وذلك بعد توقف 4 سنوات.

من جانبه، قال الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية، إن الفرصة اصبحت مواتية لتشغيل هذا الخط، عقب تنفيذ خطة إحلال وتطوير اسطول طائرات مصرللطيران، وانضمام طائرات جديدة من طراز البوينج B737/800 NG، والتي تعمل علي الخطوط قصيرة ومتوسطة المدى بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية، مما وفر الطرازات العريضة للرحلات الطويلة ومن بينها السوق اليابان، الذي يحظي بإهتمام مصرللطيران ولكن ظروف العرض والطلب أجلت تشغيله خلال الفترة الماضية.

وأضاف عزت، أن من المخطط، أن تسير الرحلات الجديدة إلى ناريتا على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B777/300ERالتي تتسع لعدد ٣٤٦ راكبًا.

يذكر أن مصرللطيران كان تسير رحلات مباشرة الي طوكيو، وأوزاكا باليابان، لكنها توقفت في اعقاب ثورة يناير ثم استأنفت لفترة محدوده الي أن توقفت تمامًا في عام ٢٠١٣، لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان، وعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديًا فى ذلك الوقت.

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