الداخلية : ضبط 7 مليون قرص مخدر قبل تهريبها للخارج

كتب - علاء عمران:

‏أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب سبعة ملايين ومائتان وستون ألف قرص مخدر داخل حاوية متجهة إلى إحدى الدول العربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت اعتزام إحدى عصابات الإتجار في المواد المخدرة تهريب شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة بداخل إحدى الحاويات على متن باخرة متجهة من موانئ إحدى الدول إلى ميناء إحدى الدول العربية، وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى الأراضي المصرية على دفعات، تحتوي في مشمولها المستندي "أدوات صحية"، ومخبأ بها شحنة من الأقراص المخدرة.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية، تم ضبط الحاوية وبها "42" كرتونة تحوى بداخلها "3360000" قرص من عقار الترامادول المخدر، وعدد "78" كرتونة تحوي بداخلها "3900000" قرص من عقار التامول المخدر.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.