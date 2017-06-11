أرض الصومال تتضامن مع الرياض وأبوظبي في الأزمة مع قطر
أرض الصومال تتضامن مع الرياض وأبوظبي في الأزمة مع قطر
02:13 م الأحد 11 يونيو 2017
صورة أرشيفية
أرض الصومال – (أ ف ب):
أعلنت "وزارة خارجية جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد في شمال الصومال، تضامنها مع الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها مع قطر المتهمة بـ"دعم الإرهاب".
وأرض الصومال التي لا تعترف أية دولة باستقلالها المعلن في 1991، حليفة للإمارات ومكنتها من إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها في مقابل تمويل مشاريع بنى تحتية بينها ميناء وطريق سريعة.
وقال سعد علي شير "وزير" خارجية أرض الصومال ان "جمهورية ارض الصومال تدعم بالكامل قرار السعوديين والاماراتيين مقاطعة قطر".
وتملك أرض الصومال عملة خاصة وتحظى باستقرار في منطقة تشهد عنف مجموعات الإسلام السياسي.
وفي مسعى للحصول على اعتراف دولي تبنت أرض الصومال موقفا مختلفا عن موقف الحكومة الصومالية التي دعت الى الحوار وضبط النفس في هذه الأزمة الدبلوماسية.
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