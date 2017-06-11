بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة
بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة
02:12 م الأحد 11 يونيو 2017
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بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:
سيطرت حالة من الغضب والحزن، اليوم الأحد، على طلاب الثانوية العامة فى الإسكندرية بسبب صعوبة امتحانى الفيزياء "القسم العلمى"، والتاريخ "القسم الأدبى".
ودخلت الطالبات فى نوبة بكاء وصراخ بعد خروجهم من الامتحان أمام اللجان ، فيما أعرب أولياء أمورهم عن استيائهم مما وصفوه "تعنت واضعى الامتحانات وتدمير مستقبل أبنائهم".
ومن أمام مدرسة الفواطم الثانوية بالإسكندرية، قالت طالبات إن أسئلة مادة التاريخ طويلة وصعبة وغامضة مثل سؤال المقارنات، ووصفوا الامتحان بأنه صدمة وغير متوقع إطلاقا.
بينما وصفت طالبات الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بأنه جاء طويلا وفى مستوى الطالب فوق المتوسط وجزيئات منها للطالب المتميز ويحتاج إلى وقت أطول من المقرر.
ومن جانبها، أشارت آمال عبد الظاهر، رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة - يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية- إصابة طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة 25 يناير ببرج العرب التعليمية أثناء اداء امتحان الفيزياء.
وأوضحت "عبد الظاهر" أن الإسعاف نقلت الطالبة إلى إحدى المستشفيات لعلاجها وتم عمل مذكرة بالحالة عن طريق تقرير الكشف الطبى من قبل طبيب اللجنة وإرفاقه مع كراسة الإجابة لإرساله إلى الكنترول ومنحها الدرجة الفعلية.
يشار إلى أن 42 ألف و394 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام أمام 131 لجنة بالإسكندرية.
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