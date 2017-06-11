أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدة

02:12 م الأحد 11 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    2962488266.jpg

  • عرض 4 صورة

    5bfa36bbf6.jpg

  • عرض 4 صورة

    ba81e6e3bc.jpg

  • عرض 4 صورة

    7b56130588.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول التاريخ

الألبوم التالى

بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

سيطرت حالة من الغضب والحزن، اليوم الأحد، على طلاب الثانوية العامة فى الإسكندرية بسبب صعوبة امتحانى الفيزياء "القسم العلمى"، والتاريخ "القسم الأدبى".

ودخلت الطالبات فى نوبة بكاء وصراخ بعد خروجهم من الامتحان أمام اللجان ، فيما أعرب أولياء أمورهم عن استيائهم مما وصفوه "تعنت واضعى الامتحانات وتدمير مستقبل أبنائهم".

ومن أمام مدرسة الفواطم الثانوية بالإسكندرية، قالت طالبات إن أسئلة مادة التاريخ طويلة وصعبة وغامضة مثل سؤال المقارنات، ووصفوا الامتحان بأنه صدمة وغير متوقع إطلاقا.

بينما وصفت طالبات الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء بأنه جاء طويلا وفى مستوى الطالب فوق المتوسط وجزيئات منها للطالب المتميز ويحتاج إلى وقت أطول من المقرر.

ومن جانبها، أشارت آمال عبد الظاهر، رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة - يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية- إصابة طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة 25 يناير ببرج العرب التعليمية أثناء اداء امتحان الفيزياء.

وأوضحت "عبد الظاهر" أن الإسعاف نقلت الطالبة إلى إحدى المستشفيات لعلاجها وتم عمل مذكرة بالحالة عن طريق تقرير الكشف الطبى من قبل طبيب اللجنة وإرفاقه مع كراسة الإجابة لإرساله إلى الكنترول ومنحها الدرجة الفعلية.

يشار إلى أن 42 ألف و394 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام أمام 131 لجنة بالإسكندرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 4 حالات إغماء وطالب يمزق كراسة إجابته بالبحيرة لصعوبة الفيزياء والتاريخ

    4 حالات إغماء وطالب يمزق كراسة إجابته بالبحيرة لصعوبة الفيزياء والتاريخ

    أخبار

  • "تعليم المنوفية": 6 حالات إغماء لصعوبة امتحان الفيزياء

    أخبار

  • "التاريخ" يتسبب في نوبات بكاء لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

    أخبار
  • بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول التاريخ

    بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبية

    على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبيةأخبار

  • "الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرسأخبار

  • الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديو

    الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار

  • فيديو..

    .. "mbc " ترد على أزمة بنطلون وائل كفوري في "رامز تحت الأرض"فنون

  • أديب بعد دخول

    أديب بعد دخول "جيولوجيا الباز" في إثبات ملكية الجزيرتين: "أين حق المواطنأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية