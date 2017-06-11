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المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بمحاولة "اغتيال قاضى رابعة" بجلسة 6 يوليو

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مصراوي Masrawy

المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بمحاولة "اغتيال قاضى رابعة" بجلسة 6 يوليو

01:59 م الأحد 11 يونيو 2017

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة" لـ 6 يوليو لمرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم "أسامة إبراهيم على عمر القيادي بتحالف دعم الشرعية والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية".

وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج ، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.

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