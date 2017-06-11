شرطة السياحة تضبط "ديلر" شارع المُعز
شرطة السياحة تضبط "ديلر" شارع المُعز
01:48 م الأحد 11 يونيو 2017
ديلر شارع الُعز
كتب – فتحي سليمان:
ألقى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار، القبض على حداد يروج المخدرات بشارع المعز ومناطق خان الخليلي على عملائه.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة سياحة وآثار خان الخليلي، بتردد "تهامي.ع"، ٣٤سنة، حداد، ومقيم طلعت روض الفرج القاهرة، علي شارع المعز لدين الله الفاطمي لترويج المخدرات علي عملائه.
تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم بحوزته ٢ قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن ١٨٤جرام هاتف محمول.
وقالت التحقيقات بأنه بمواجهه المتهم اعترف بحيازته بقصد الاتجار فيها، وأمر اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وقال مصدر أمني، إن اللواء حسام نصر - مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، وضع خطة أمنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمنشآت السياحية والمناطق الأثرية التي يرتادها السائحين والمواطنين، وضبط كل ما يخل بالأمن العام بها.
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