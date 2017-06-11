بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول التاريخ

بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخ

الأقصر – محمد محروس:

سادت حالة من الاستياء والحزن بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر بسبب صعوبة أسئلة إمتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.

ودخل عدد من الفتيات في حالة من البكاء الشديد بينما كسا الوجوم وجوه الجميع.

وأجمع طلاب القسم العلمى على صعوبة امتحان الفيزياء وأن غالبية الأسئلة صعبة ومعقدة ومليئة بالألغاز وأن ٧٠ % منها فى مستوى الطالب المتفوق على العكس تماما من تأكيدات الوزارة .

وقالت الطالبة سارة حمدي أن الامتحان جاء خارج التوقعات وأن واضعيه لا يعرفون الرحمة ويعاملون الطلاب وكأنهم متخصصين فى المادة وقالوا أن العشرات من الطلاب إعتذروا عن أداء الإمتحان بعد إطلاعهم على الأسئلة وتأجيله إلى العام القادم .

هذا فيما تباينت أراء طلاب القسم الأدبي حول مستوى أسئلة التاريخ حيث قال بعضهم أن الإمتحان طويل.

وقالت الطالبة فاطمة ياسين إن الأسئلة خالفت وعود الوزارة بالكامل وأن ٧٥ % على الأقل من الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتفوق وهناك أقل من ٣٠ % فى مستوى الطالب العادى ومعظم الأسئلة غير مباشرة ومليئة بالتعقيدات واتهم الطلاب الوزارة بتعمد إيذاء الطلاب وحرمانهم من الحصول على درجات عالية.