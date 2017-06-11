أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول التاريخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول التاريخ

01:57 م الأحد 11 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    1b104ac61f.jpg

  • عرض 5 صورة

    54861ba787.jpg

  • عرض 5 صورة

    d2145b001f.jpg

  • عرض 5 صورة

    e57eefc36f.jpg

  • عرض 5 صورة

    6e194d5534.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة

الألبوم التالى

بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخ

الأقصر – محمد محروس:

سادت حالة من الاستياء والحزن بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر بسبب صعوبة أسئلة إمتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.

ودخل عدد من الفتيات في حالة من البكاء الشديد بينما كسا الوجوم وجوه الجميع.

وأجمع طلاب القسم العلمى على صعوبة امتحان الفيزياء وأن غالبية الأسئلة صعبة ومعقدة ومليئة بالألغاز وأن ٧٠ % منها فى مستوى الطالب المتفوق على العكس تماما من تأكيدات الوزارة .

وقالت الطالبة سارة حمدي أن الامتحان جاء خارج التوقعات وأن واضعيه لا يعرفون الرحمة ويعاملون الطلاب وكأنهم متخصصين فى المادة وقالوا أن العشرات من الطلاب إعتذروا عن أداء الإمتحان بعد إطلاعهم على الأسئلة وتأجيله إلى العام القادم .

هذا فيما تباينت أراء طلاب القسم الأدبي حول مستوى أسئلة التاريخ حيث قال بعضهم أن الإمتحان طويل.

وقالت الطالبة فاطمة ياسين إن الأسئلة خالفت وعود الوزارة بالكامل وأن ٧٥ % على الأقل من الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتفوق وهناك أقل من ٣٠ % فى مستوى الطالب العادى ومعظم الأسئلة غير مباشرة ومليئة بالتعقيدات واتهم الطلاب الوزارة بتعمد إيذاء الطلاب وحرمانهم من الحصول على درجات عالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غضب بين طلاب

    غضب بين طلاب "الثانوية" بالغربية لصعوبة أسئلة "الفيزياء والتاريخ"

    أخبار
  • حصيلة

    حصيلة "الفيزياء" بالشرقية.. ارتفاع ضغط الدم لرئيس لجنة ونقل طالبة

    أخبار
  • إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية

    إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية

    أخبار
  • بالصور: طلاب الثانوية العامة بالشرقية يتوافدون لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

    بالصور: طلاب الثانوية العامة بالشرقية يتوافدون لأداء امتحاني الفيزياء

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصدر: الاتحاد يحدد سعر كاسونجو.. والزمالك يعرض حلا

    مصدر: الاتحاد يحدد سعر كاسونجو.. والزمالك يعرض حلارياضة

  • ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها

    ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها "لا إراديا" في الساحلأخبار

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • وحيد حامد ردا على طلب بكري بوقف

    وحيد حامد ردا على طلب بكري بوقف "الجماعة 2": الناس بتنكشف على حقيقتهافنون

  • الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من

    الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من "معركة تيران وصنافير" (3)أخبار

  • خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر:

    خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر: "مش فاكر.. ممكن..أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر

القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا

زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"

زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"

هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"