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بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخ

01:57 م الأحد 11 يونيو 2017

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بالصور- بكاء ودموع بسبب الفيزياء بالأقصر .. وتباين آراء الطلاب حول

كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، محاولة طالبة إلقاء نفسها من الطابق الأخير بالمدرسة التى تمتحن بها، قبل انتهاء وقت الامتحان بحوالى نصف ساعة، لعدم استطاعتها الإجابة في مادة التاريخ، ما أدى إلى إطلاق النساء من أولياء الأمور الصراخ.

دخلت الأم فى حالة من البكاء الهستيرى، من هول ما شاهدته لابنتها، وتجمع الكثير من أولياء الأمور رجال ونساء حولها، وسط غضب شديد منهم.

التقى مصراوى، بوالدة الطالبة، وتدعى "سناء عبد الهادى"، وقالت وهى فى حالة انهيار تام: "إنه قبل انتهاء وقت امتحان مادة التاريخ، بحوالى نصف ساعة، فوجئت بابنتى تقف من أعلى طابق بمدرسة لجنتها، وهى على صراخ، قائلة "الحقينى يا ماما ..انا مش عارفة أحل الامتحان"، ولولا أحد الأشخاص أمسك بها قبل تنفيذ محاولتها".

وأكدت أن هناك استفزازات تحدث داخل اللجان من قبل الملاحظين والمراقبين، تجاه طالبات هذه اللجنة، من خلال تفتيشهن بصورة سيئة للغاية،الأمر الذى يجعل الطالبات يفقدن تركيزهن، داخل هذه اللجنة، ويتعرضن أحيانًا للانهيار.

 

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