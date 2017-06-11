غضب بين طلاب "الثانوية" بالغربية لصعوبة أسئلة "الفيزياء والتاريخ"
غضب بين طلاب "الثانوية" بالغربية لصعوبة أسئلة "الفيزياء والتاريخ"
01:54 م الأحد 11 يونيو 2017
الغربية- مروة شاهين :
عبر بعض طلاب الثانوية العامة بالغربية، اليوم الأحد، عن غضبهم من صعوبة امتحان مادة الفيزياء بالنسبة لطلاب القسم العلمي، والتاريخ بالنسبة لطلاب القسم الأدبى.
وأكد محمد عبد الفتاح، طالب ثانوى بالقسم العملى، أن أسئلة امتحان الفيزياء جاءت صعبة وغير مباشرة، وفوق مستوى الطالب المتميز، مشيرًا إلى أن 40% من الأسئلة طويلة وتحتاج إلى مدة أطول للإجابة.
وقالت نورهان عبد العزيز، طالبة بمدرسة علي محمد علي "القسم العلمي": "الأسئلة جاءت صعبة لتقضى على آمال الطلاب في الالتحاق بكليات القمة، والعديد من الطلاب أصيبوا بحالة من البكاء الهستيري داخل اللجان".
وأضاف صالح إبراهيم، طالب بمدرسة قطور الثانوية "القسم الأدبي": "أسئلة التاريخ كانت غيرة مباشرة، وليست فى مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان غير كافٍ، وأنه ترك عدد من النقاط لم يتمكن من الإجابة عليها لعدم وجود وقت".
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