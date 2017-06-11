بدء مؤتمر القوى الوطنية لإعلان رفضها لمناقشة "تيران وصنافير"

كتبت- مروة شوقي:

بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور، للقوى الوطنية و"حملة مصر مش للبيع"، لإعلان موقفهم الرافض لبدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب.

وحضر المؤتمر رئيس حزب الدستور خالد داوود، والمحامي خالد علي، وجورج إسحاق، ومحمد أنور السادات، وخالد البلشي، والمستشار هشام جنينة، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزهد، القائم بأعمال التيار الشعبي الاشتراكي، والسفير معصوم مزرق، وعدد من أعضاء حملة مصر مش للبيع وشخصيات سياسية عامة.

وبدأت لجنة الشؤون التشريعية، اجتماعها برئاسة الدكتور علي عبد للعال، رئيس المجلس لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامية باسم "تيران وصنافير"، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وقيادات من المجلس العسكري.

ورحب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة للشؤن الدستورية والتشريعية بكل من وزيري الخارجية، ووزير مجلس النواب، ونخبة من المتخصصين من وزارتي الدفاع والخارجية، مما اشتركوا في أحكام اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم الاستماع إلى الحلول والوصول للمعلومات الحقيقة، ليكون لديهم قناعة لاتخاذ القرار عملًا بأحكام المادة 162 للائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة، أن العميد بحري رئيس شعبة المساحة البحرية سيقوم بعرض تفصيلي للاتفاقية.