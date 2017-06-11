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مشادات داخل جلسة مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمان

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مصراوي Masrawy

مشادات داخل جلسة مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمان

01:50 م الأحد 11 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

اعترض نواب تكتل "٢٥-٣٠"، على منح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الكلمة للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في بداية جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

وصاح النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعبة لمناقشة "تيران وصنافير"، الأحد، مرددين: "لا لا"، حيث شهد الاجتماعى حالة من الهرج والمرج من قبل النواب الذين رفضوا إعطاء الكلمة لممثل قبل النواب.

وحاصر نواب التكتل، المستشار عمر مروان- خلال كلمته حول الاتفاقية، وحاولوا "الشوشرة" على حديثه حتى لا يظهر صوته فى قاعة مجلس الشورى السابق التى يعقد بها اجتماع اللجنة التشريعية.

واعترض نواب "٢٥-٣٠"، على إصرار اللجنة التشريعية بالبرلمان على بدء مناقشة "تيران وصنافير"، والسماح للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، باستعراض الاتفاقية بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وطالب نواب التكتل، حسم أمر مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من الأساس أولا، قبل البدء في عرضها، نظرًا لوجود حكم قضائى ببطلانها.

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