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رئيس "الثانوية العامة": 79.4% نسبة النجاح بالعينة العشوائية للغة الإنجليزية

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مصراوي Masrawy

رئيس "الثانوية العامة": 79.4% نسبة النجاح بالعينة العشوائية للغة الإنجليزية

01:35 م الأحد 11 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية، بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، التي أداها الطلاب يوم الخميس الماضي، بنسبة نجاح 79.4%.

وكان عدد أوراق العينة 25557 كراسة امتحان، وعدد الناجحين 20298 بنسبة 79.4%، فيما كانت العام الماضي 84.8%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بالمادة، 50 طالبًا وطالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول 4963 طالبًا على شريحة من 90% إلى أقل من 100% وذلك بنسبة تبلغ 24.45% من إجمالي العينة.

- حصول 4728 طالبًا على شريحة من 80% إلى أقل من 90% وذلك بنسبة تبلغ 23.29% من إجمالي العينة.

- حصول 3773 طالبًا على شريحة من 70% إلى أقل من 80% وذلك بنسبة تبلغ 18.59% من إجمالي العينة.

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