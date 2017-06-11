​طلاب للثانوية العامة بالهرم يشتكون من صعوبة التاريخ: حلم كليات القمة راح

كتبت- نورا ممودح:

اشتكى طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة في لجان مدرسة "أم الأبطال" بمنطقة الهرم، من صعوبة امتحان مادة التاريخ.

وقال عدد من الطلاب، إن الأسئلة جاءت غير مباشرة.

وأضافت الطالبة مريم محمد: "الامتحان جاء من بين السطور في أسئلة لم نرها من قبل، وترك الجزئيات التي اعتادنا عليها على مدار السنة".

وأضافت مريم: "الامتحان لا يوضح المطلوب في الأسئلة، ومليء بالأسئلة غير المباشرة الغامضة، متابعة: "حلم كليات القمة راح".

وشهدت لجان الأدبي، حالات بكاء وإغماءات بسبب امتحان التاريخ وصعوبته، وأنه ليس في مستوى الطالب المتوسط.

في حين نال امتحان "الفيزياء" استحسان بعض الطلاب، الذين أكدوا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الأجزاء التي تقيس قدرات الطالب.

وقالت نهى إبراهيم: "الفيزياء كان عكس المتوقع، قابلة للحل، وتعتمد علي النظري أكثر، والمسائل جاءت متوسطة".