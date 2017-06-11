بسبب الجزر ..مشادات بين «25-30 ودعم مصر»..وعبد العال يطرد الصحفيين

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كتب- أحمد جاد وعلي هارون

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، التى بدأت فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشادات بين تكتل 25-30، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لرفض التكتل مناقشة الإتفاقية من الأساس لصدور حكم قضائى بشأنها، وعلي اثر ذلك قرر رئيس مجلس النواب طرد الصحفيين والمصوريين من الاجتماع.

جاء ذلك عندما أتاح لرئيس مجلس النواب، الفرصة لممثل الحكومة المستشار عمر مروان، للحديث بشأن الإتفاقية إلا أن أعضاء التكتل إعترضوا على بدء المناقشة، بالإضافة إلى أوراق الإتفاقية المعروضة على الأعضاء، لينفعل الأعضاء تجاه عبد العال، ليوجه النائب خالد يوسف حديثه لرئيس مجلس النواب:«مش هتمشى الجلسة على مزاجك».

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وإبان هذه المشادات والفوضى أتاح رئيس البرلمان، الفرصة للنائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30 الفرصة للحديث، مؤكداً على أن حديثه من أجل مصلحة هذا الوطن، وأنهم ليسوا أقل وطنية ولا أكثر من أحد.

ولفت داود إلى أن حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، بات وملزم للدولة تنفيذه، مشيراً إلى أن الدولة قامت بالمنازعه أمام المحكمة الدستورية، ولم يتم حسمها حتى الآن، وبالتالى على المجلس أن لا يناقش هذه الاتفاقية حتى حسم الأمر من المحكمة الدستورية.

واعترض ممثل إئتلاف دعم مصر النائب صلاح حسب الله بقوله:" إنت مش جاى تدينا محاضرة" ليثور تجاهه النائب هيثم الحريرى:" الإتفاقية باطلة وأطالب اللجنة التشريعية بالتصويت على المناقشة من عدمه".