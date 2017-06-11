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تعرف علي أبرز الحاضرين لأولي اجتماعات «تيران وصنافير» تحت القبة

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تعرف علي أبرز الحاضرين لأولي اجتماعات «تيران وصنافير» تحت القبة تعرف علي أبرز الحاضرين لأولي اجتماعات «تيران وصنافير» تحت القبة

التحرير

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بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة د.على عبد العال، اليوم الأحد، نظر طريقة إقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية العربية والمملكة العربية ، المعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.

وجاء ذلك بحضور قطاع كبير من الأعضاء على رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وسامح شكرى، وزير الخارجية، ووفود من القوات المسلحة والقوات البحرية وهيئة المساحة.

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وأكد أبو شقة على أن الخبراء والمختصين سيقوموا بعرض كافة الحقائق على الأعضاء، بالإضافة إلى الأمور الفنية التى فى حاجة إلى توضيح، حتى يكون الأعضاء عقيدتهم الكاملة بشأن هذه الإتفاقية بكل وضوح وشفافية.

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التحرير

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