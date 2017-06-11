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بكاء وإغماء بين طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

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بكاء وإغماء بين طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء بكاء وإغماء بين طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء

التحرير

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شهد امتحان الفيزياء، بالشعبة العلمي للثانوية العامة، اليوم الأحد، حالات بكاء وإغماءات بين الطلاب والطالبات، بسبب صعوبة الامتحان بمحافظة الجيزة.

فيما شهدت مقار اللجان حدوث العديد من حالات الإغماء بين الطالبات، وتم على الفور الاستعانة بالإسعاف، لنقل الطلاب للمستشفى ومحاولة إسعافهم.

وأكد الطلاب، أن الامتحان «كان غير متوقع.. حرام اللي بيحصل معانا مستقبلنا بيضيع».

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من جانبه، عبر أولياء الأمور عن حزنهم بسبب صعوبة الامتحان، وهتفوا «تعليم فاشل في وزارة فاشلة».

وأكد محمد عبد الهادي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه حدث حالتين أعياء شديدة لطالبتين خلال أداءاهم لامتحانات الثانية العامة بنطاق محافظة الجيزة، مما أستدعى نقلهم إلى المستشى.

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التحرير

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