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الإحصاء: 6.19% زيادة فى صادرات القطن خلال الربع الثانى من عام 2016-2017

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الإحصاء: 6.19% زيادة فى صادرات القطن خلال الربع الثانى من عام 2016-2017 الإحصاء: 6.19% زيادة فى صادرات القطن خلال الربع الثانى من عام 2016-2017

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية الصادرات من القطن المصرى، بلغ 8.134 ألف قنطـار مـترى خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى، وهى الفـترة من (ديسمبر 2016 - فبراير 2017 )، مقابل 7.112 ألف قنطار مترى خلال نفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 6.19%.

وأشار الجهاز فى بيان له، اليوم الأحد، حول النشرة الربع سنوية للقطن فى الربع الثانى (ديسمبر- فبراير ) للموسم الزراعى 2016 / 2017، أن إجمالى كمية المسـتهلك من الأقطان المحليـة، والذى بلغ 127.6 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (ديسمبر2016 - فبراير2017 )، مقابل 4.76 ألـف قنطار متـرى لنفس الفترة من الموسم الســابق بنسبة زيادة قدرها 1.67%.

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وأوضح جهاز الإحصاء أن هذه الزيادة فى الصادر والمستهلك ليست زيادة حقيقية بقدر ما هو انخفاض حــاد فى الموسم الســـــابق ( 2015/ 2016 ) عـن الموسـم (2014/2015)، وأشار الجهاز إلى أن كمـية الأقطان التى تم حلجها، والتى بلغت 0.4 مليون قنطار مترى خلال الفـترة (ديسـمبر2016 - فبراير 2017 )، مقابـل 9 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قـدرها 2.54%، وذلك لانخفاض المحصول عن الموسم السابق.

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