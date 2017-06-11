الإحصاء: 6.19% زيادة فى صادرات القطن خلال الربع الثانى من عام 2016-2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية الصادرات من القطن المصرى، بلغ 8.134 ألف قنطـار مـترى خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى الحالى، وهى الفـترة من (ديسمبر 2016 - فبراير 2017 )، مقابل 7.112 ألف قنطار مترى خلال نفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 6.19%.

وأشار الجهاز فى بيان له، اليوم الأحد، حول النشرة الربع سنوية للقطن فى الربع الثانى (ديسمبر- فبراير ) للموسم الزراعى 2016 / 2017، أن إجمالى كمية المسـتهلك من الأقطان المحليـة، والذى بلغ 127.6 ألف قنطار مترى خلال الـفترة (ديسمبر2016 - فبراير2017 )، مقابل 4.76 ألـف قنطار متـرى لنفس الفترة من الموسم الســابق بنسبة زيادة قدرها 1.67%.

شاهد أيضا

وأوضح جهاز الإحصاء أن هذه الزيادة فى الصادر والمستهلك ليست زيادة حقيقية بقدر ما هو انخفاض حــاد فى الموسم الســـــابق ( 2015/ 2016 ) عـن الموسـم (2014/2015)، وأشار الجهاز إلى أن كمـية الأقطان التى تم حلجها، والتى بلغت 0.4 مليون قنطار مترى خلال الفـترة (ديسـمبر2016 - فبراير 2017 )، مقابـل 9 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قـدرها 2.54%، وذلك لانخفاض المحصول عن الموسم السابق.