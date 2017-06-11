أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبد العال: جميعنا على درجة واحدة من حب الوطن والدفاع عن أراضيه

Google+ Print
عبد العال: جميعنا على درجة واحدة من حب الوطن والدفاع عن أراضيه عبد العال: جميعنا على درجة واحدة من حب الوطن والدفاع عن أراضيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن كثافة الحضور باجتماع اللجنة التشريعية اليوم والخاص بمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، دليل علي أهمية الموضوع.

وأضاف أنه حرص بشكل شخصي علي الحضور لكي أكون مستمع قبل كل شئ لما يطرح في هذه القاعة من السادة الخبراء والنواب،حيث أن موضوع الاتفاقية قد حظي باهتمام غير مسبوق.

شاهد أيضا

وتابع: «جميعنا علي درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب أن يحتكر أي طرف الحس الوطني، وعلي الجميع احترام مختلف الآراء سواء كانوا متفقين أو مختلفين، أتينا هنا لكي نصل إلي الحقيقة، وحال وصلنا إليها فعلي الجميع أن يكون مقتنع سواء كان القرار بالموافقة أو بالرفض، هذه الجلسة تاريخية والجميع يتابعها داخل وخارج أراضي الوطن».

واستكمل: «علي الجميع أن يحترم المتكلمين، وأن يحترموا قواعد السلوك البرلماني المعمول بها، موجها الشكر للمسئولين ممن شاركوا في صياغة الاتفاق بين والسعودية من الجيش والجهات السيادية والأمنية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية