عبد العال: جميعنا على درجة واحدة من حب الوطن والدفاع عن أراضيه

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قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن كثافة الحضور باجتماع اللجنة التشريعية اليوم والخاص بمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، دليل علي أهمية الموضوع.

وأضاف أنه حرص بشكل شخصي علي الحضور لكي أكون مستمع قبل كل شئ لما يطرح في هذه القاعة من السادة الخبراء والنواب،حيث أن موضوع الاتفاقية قد حظي باهتمام غير مسبوق.

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وتابع: «جميعنا علي درجة واحدة من الوطنية، وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب أن يحتكر أي طرف الحس الوطني، وعلي الجميع احترام مختلف الآراء سواء كانوا متفقين أو مختلفين، أتينا هنا لكي نصل إلي الحقيقة، وحال وصلنا إليها فعلي الجميع أن يكون مقتنع سواء كان القرار بالموافقة أو بالرفض، هذه الجلسة تاريخية والجميع يتابعها داخل وخارج أراضي الوطن».

واستكمل: «علي الجميع أن يحترم المتكلمين، وأن يحترموا قواعد السلوك البرلماني المعمول بها، موجها الشكر للمسئولين ممن شاركوا في صياغة الاتفاق بين مصر والسعودية من الجيش والجهات السيادية والأمنية».