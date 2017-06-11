نواب 25-30 يعترضون علي منح «ممثل الحكومة» الكلمة خلال اجتماع تيران وصنافير

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شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، حالة من الهرج بعد اعتراض نواب تكتل 25-30 علي منح الدكتور علي عبد العال رئيس الاجتماع الكلمة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال نواب التكتل إن الجلسة المنعقدة اجرائية، والهدف منها تحدث النواب، والتناقش حول الأمر.

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وبدأ اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي وصل منذ قليل، وذلك تمهيداً لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية.