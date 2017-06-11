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نواب 25-30 يعترضون علي منح «ممثل الحكومة» الكلمة خلال اجتماع تيران وصنافير

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نواب 25-30 يعترضون علي منح «ممثل الحكومة» الكلمة خلال اجتماع تيران وصنافير نواب 25-30 يعترضون علي منح «ممثل الحكومة» الكلمة خلال اجتماع تيران وصنافير

التحرير

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شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، حالة من الهرج بعد اعتراض نواب تكتل 25-30 علي منح الدكتور علي عبد العال رئيس الاجتماع الكلمة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال نواب التكتل إن الجلسة المنعقدة اجرائية، والهدف منها تحدث النواب، والتناقش حول الأمر.

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وبدأ اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي وصل منذ قليل، وذلك تمهيداً لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، والتي بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية.

 

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التحرير

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