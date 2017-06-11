«التعليم»: 79.4% نسبة نجاح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان بنسبة نجاح (79.4%)، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015/2016 (84.82%)، وبلغ عدد أوراق العينة التي تم تصحيحها (25557) كراسة امتحان، ليبلغ عدد الناجحين (20298) طالبًا/ طالبة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (50) طالبًا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، حيث حصل عدد (4963) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) وذلك بنسبة تبلغ (24.45%) من إجمالي العينة.

شاهد أيضا

كما حصل عدد (4728) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (23.29%) من إجمالي العينة.

وحصل عدد (3773) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18.59%) من إجمالي العينة.