«التعليم»: 96.6% نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة الفرنسية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية) التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الثلاثاء الماضي، بنسة نجاح (96.6%)، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015/2016 (98.46%)، حيث تم تصحيح عدد أوراق العينة (20581) كراسة امتحان ليبلغ عدد الناجحين (19890) طالبًا/ طالبة.

يذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2080) طالبًا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، بينما حصل عدد (6480) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) وذلك بنسبة تبلغ (32.58%) من إجمالي العينة.

شاهد أيضا

وحصل عدد (4293) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21.58%) من إجمالي العينة.

كما حصل عدد (2941) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14.79%) من إجمالي العينة.