وست هام يرغب في التعاقد مع «جيرو» و«هارت»

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى رغبة نادي وست هام في التعاقد مع مهاجم أرسنال أوليفيه جيرو، وذلك في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم الماضي لحساب اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز.

وبدوره أكد اللاعب الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لن يرضى بذلك الوضع مجددًا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يرغب نادي وست هام في استغلاله في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها من قبل مارسيليا وبعض الأندية الإيطالية الأخرى الراغبة في الحصول على خدمات جيرو والذي تقدر قيمته حاليا بنحو 20 مليون إسترليني.

وبدورها أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وست هام يرغب أيضًا في ضم الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت، والذي انتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي تجاه تورينو الإيطالي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة وست هام في الحصول على خدمات هارت على سبيل الإعارة الموسم المقبل ومن ثم ضمه بشكل نهائي في الموسم التالي.

ومن جانبه أوضح هارت بأنه لن يعود من جديد إلى نادي تورينو الموسم المقبل مؤكدًا على رغبته في العودة من جديد للدوري الإنجليزي الأمر الذي يعزز من حظوظ وست هام في الظفر بخدماته.