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«ميسي» يناقش انتقال «كوتينيو» إلى برشلونة

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«ميسي» يناقش انتقال «كوتينيو» إلى برشلونة «ميسي» يناقش انتقال «كوتينيو» إلى برشلونة

التحرير

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أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية على رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو البالغ من العمر 25 عامًا والذي ينظر إليه كونه الخليفة المنتظر لقائد الفريق أندريس إنيستا.

ويرغب برشلونة في تدعيم صفوفه بقوة من أجل منافسة غريمه ريال مدريد الموسم المقبل، وذلك بعدما تمكن الفريق الملكي من الفوز بلقبي الدوري الإٍسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميسي تحدث مع كوتينيو عقب مباراة البرازيل والأرجنتين الودية الأخيرة، وحينها أخبره كوتينيو بأنه لن ينتقل لأي فريق في العالم سوى إلى برشلونة حيث يرغب في اللعب بجواره وجوار مواطنه نيمار.

وأضافت "ديلي ستار" أن رغبة كوتينيو الأولى هى مواصلة اللعب مع ليفربول تحت قيادة يورجين كلوب، وذلك بعدما قدم مستويات مميزة الموسم الماضي مع الريدز مسجلًا 13 هدفًا وصانعًا 7 أخرين على الرغم من غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابة.

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التحرير

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